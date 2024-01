Eröffnung am Freitag Neue Logopädie-Praxis in Uedem

Die Uedemerin Carina Otto (33), Mutter von zwei Kindern, arbeitet seit ihrem Abschluss an der Hochschule in Nimwegen als Logopädin. Sie bringt Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit und war zuvor in Praxen in Braunschweig, Aachen und Goch tätig. Dort hat sie insbesondere mit Kindern zusammengearbeitet und diese in allen Themen rund um Sprech- und Sprachentwicklung unterstützt. Ihre acht Berufsjahre in der Neurologie im evangelischen Krankenhaus in Wesel haben daran ebenfalls großen Anteil. „In Wesel habe ich mit Erwachsenen gearbeitet, die einen Schlaganfall erlitten hatten oder mit einer anderen neurologischen Herausforderung ins Krankenhaus kamen“, so Otto.