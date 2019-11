Impuls in Goch : Neue Formen des Miteinanders

Maria Peeters ist Familientherapeutin bei der Frauenberatungsstelle Impuls. Ab kommenden Jahr wird in den Räumlichkeiten in der Stelle in Goch ein neues Format angeboten. Foto: özi. Foto: Özge Kabukcu

Goch Die Frauenberatungsstelle Impuls startet 2020 mit einem neuen Angebot. Unter dem Motto „Beziehung gestalten“ sollen Frauen sich in einer Gruppe austauschen.

Es wird persönlich: Denn es geht um das Thema Beziehung. Die Frauenberatungsstelle Impuls in Goch bietet im nächsten Jahr ein neues Format an, in der es hauptsächlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Angefangen bei der Familie – ob Großeltern, Eltern und Kinder – oder Partnerschaften bis hin zu weiteren bedeutsamen Menschen. „Ziel ist es, sich in seinem Verhalten besser kennenzulernen. Wo sind meine Anteile bei Konflikten? Und wie kann ich es besser machen? Darüber wollen wir in einem geschützten Rahmen dann sprechen“, sagt Maria Peeters, Familientherapeutin bei der Frauenberatungsstelle Impuls. Darüber hinaus können Themen wie Ängste, Verletzungen, Wut oder Trauer bearbeitet werden. Das therapeutische Angebot ist für Frauen und wird in einer Gruppe zwischen sechs bis neun Teilnehmerinnen stattfinden. Die Absicht dahinter sei es, sich mit der Unterstützung der Gruppe zu entwickeln und neue Formen des Miteinanders zu erarbeiten und zu erproben, so Peeters. Die Inhalte bringen die Teilnehmerinnen mit. „Es braucht Mut. Aber alles was hier gesprochen wird, bleibt auch hier“, sagt Maria Peeters. Sie hat den Wunsch, dass sich die Frauen trauen. Denn die Hürde, offen in einer Gruppe über eigene Erfahrungen zu sprechen, wie sie sagt, sei meistens immer noch sehr hoch. Neben dem Stärken der Persönlichkeitsentwicklung soll auch die Lebensfreude im Vordergrund stehen.