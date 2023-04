Goch-Hassum Hassums „Notkirche“ wird saniert

Eine Alternative zur Sanierung gab es aber nicht. Hans-Josef Giesen, in Hassum wohnender Vorsitzender des Pfarreirats Gocher Land, weiß, dass in jedem Dorf die Kirche eine große Rolle spielt. Sie ist bis heute Zentrum des Gemeindelebens, auch wenn es nur zwei Gottesdienste in der Woche gibt. „Die Ortskirchenräte sind aber sehr aktiv. In Hassum wurde einstimmig beschlossen, dass auch das Türmchen erhalten bleiben muss, egal, ob das Projekt dadurch teurer wird.“