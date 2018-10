Neue Fassaden in der Brückenstraße Goch

GOCH Zwei Häuser, die sehr verwohnt waren und auch von außen eher schäbig, werden derzeit nach historischem Vorbild instand gesetzt. Die Fassaden der Brückenstraße 10 und 12 sind schon fertig.

Ab und zu wird mal saniert statt abgerissen – zum Beispiel an der Gocher Brückenstraße. Ein Investor aus der Stadt hat die Häuser Nr. 10 und 12, die beide unter Denkmalschutz stehen, gekauft und ist dabei, sie aufwendig instand zu setzen. Der Umbau der Wohnungen ist noch im Gange, die Fassade erstrahlt jedoch bereits in neuem Glanz.

Die Mietwohnungen, die komplett entkernt wurden und nun wieder bewohnbar gemacht werden, sind in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Zum Beispiel sind sie nicht barrierefrei, denn die Stufen und Versprünge sollten erhalten bleiben. Die alte hölzerne Treppe, die schon jetzt wieder schön zur Geltung kommt, weil eine sperrige Trennwand entfernt wurde, muss von den Bewohnern bewältigt werden – einen Aufzug wird es nicht geben. Was es auch nicht gibt, sind Normmaße – nicht bei Raumgrößen, nicht bei Höhen, schon gar nicht bei Materialien. Mal ist ein Wohnraum ziemlich klein, in der Nachbarwohnung größer, einige Räume haben hohe Decken, andere nicht, an die Stelle üblicher Balkone tritt eine prächtige Dachterrasse und ein verglaster Erker, den fast jeder Gocher zumindest von außen kennen dürfte: Wer immer an der Niers von der Susbrücke aus in Richtung Brückenstraße entlang spaziert, dem fällt der verglaste Erker mit den Rundbögen auf. Er bleibt erhalten und wird von den künftigen Bewohnern, die von dort aus ins grüne Herz der Stadt blicken, bestimmt besonders geschätzt werden.