Fragezeichen hinter Fördermitteln Wie wird das Neubaugebiet Mörsfeld in Uedem mit Wärme versorgt?

Die Gemeinde Uedem wächst. Insbesondere junge Familien sind interessiert daran, in Uedem zu leben. Das freut den Bürgermeister und die Ratsmannschaft. Gerne weisen Politik und Verwaltung deshalb ein neues Baugebiet aus, das „Mörsfeld 1“ heißt und sich im Bereich zwischen Meursfeldstraße, Stichweg, L77 und Wellesweg erstreckt. Auch die Kläranlage und die Firma Mühlhoff sowie das Gewerbegebiet südlich der Boxteler Bahn gehören dazu. In der nächsten Ratssitzung am 11. April steht das Thema auf der Tagesordnung des Rats. Der Flächennutzungsplan ist inzwischen von der Bezirksregierung genehmigt, demnächst können die Baugrundstücke festgelegt werden. Derzeit ist geplant, 52 öffentliche Grundstücke für Einfamilienhäuser und vier für den Bau von Mehrfamilienhäusern mit je acht Wohneinheiten anzubieten. Sollte der Wunsch nach Doppelhaushälften bestehen, kann sich die Anzahl der Baugrundstücke noch erhöhen. Darüber hinaus sind neun private Baugrundstücke im Bebauungsplangebiet vorhanden.