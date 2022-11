Projekt im Umweltausschuss vorgestellt Landschaft fit für Klimawandel machen

Aktiver Naturschutz kann auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, merkte Wolfgang Jansen von der GO! an. „Manche Bauern ärgern sich über Schäden durch Biber. Sie bauen so massive Dämme, dass die Wasserläufe gestört werden und manchmal sogar leer laufen.“ Selbst Bahngleise, wusste Arie Kerkman (FDP) zu berichten, würden in den Niederlanden von den Tieren beschädigt, so dass sie dort sogar abgeschossen werden müssten. Im Grundsatz fanden jedoch alle Ausschussmitglieder das Vorhaben gut, es geht ja nicht nur um Biber. 1,3 Millionen Euro soll das Projekt kosten, 650.000 Euro fielen auf deutscher Seite an, davon würden 70 Prozent über Interregmittel gefördert.