Fachmärkte am Ring Nachmieter für Kaufland-Gebäude in Goch gefunden

Es gibt gute Nachrichten zum derzeit weitgehend leer stehenden früheren Kaufland-Komplex am Ring in Goch. Auf Nachfrage unserer Redaktion hat der auswärtige Eigentümer bestätigt, dass der Großteil der Immobilie neu vermietet ist beziehungsweise die Nachnutzung in diesen Tagen vertraglich manifestiert wird. Wenn das auch von außen kaum zu erkennen ist: Von innen sind Renovierungsarbeiten im Gange, denn nach dem Auszug von Kaufland ist einiges zu tun, um die Geschäftsräume den heutigen Erwartungen anzupassen. Ein neuer Mieter kommt bereits aus der Deckung.