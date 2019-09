Musikfestival Weeze : Noch mehr Elektro-Musik am Airport

Mit einer gigantischen Show verabschiedete sich Q-Base 2018. Dies zeigt das Foto. In diesem Jahr startet Impaqt mit neuer Bühne und neuem Design durch. Foto: Nijmeier/Delio Nijmeijer

WEEZE Impaqt ist der Nachfolger von Q-Base. 25.000 Fans werden am Samstag erwartet. Es ist mit Verkehrsbehinderungen rund um Weeze zu rechnen. Wer zum Flughafen muss, sollte genug Zeit einplanen.

40.000 Fans waren im vergangenen Jahr gekommen, als das Finale von Q-Base über die Bühne ging. Danach war Schluss. Seit 2004 hatte die gigantische Musikveranstaltung am Airport stattgefunden. Lange bevor es Parookaville gab.

Und von dem Mega-Event unterschied sich Q-Base in der Musik extrem. Hardstyle wurde bei Q-Base gespielt, so was wie die Heavy-Variante von Electro-Dance. Noch schneller, noch lauter, lautet da die Devise.

Info Tickets für Impaqt in Weeze sichern Hin Tickets für Impaqt-Festival gibt es noch über die Internetseite www.q-dance.com. Die Karte kostet 69,95 Euro plus 4,95 Service-Gebühr. Parken wird wieder extra kosten, per Internetbuchung sind 15 Euro fällig. Weg Die Titan-Tickets für den früheren Einlass sind bereits ausverkauft.

2018 war dann Schluss mit dem Spektakel. Es war die „Final Mission“, so das Motto zum Abschied. Verabschiedet wurde sich mit einer Mega-Show.

Doch die Veranstalter hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass es weitergehen soll. Mit neuem Namen, neuem Design, neuer Bühne. Aus Q-Base wurde so Impaqt. Die Megaparty steigt am Samstag, 7. September. Versprochen wird ein „monströses neues Festival“, dazu passt das neue Motto auch bestens „Festival of the Titans“.

Obwohl noch vieles geheim ist, wird sich am Musikstil vermutlich wenig ändern. Auch diesmal wird es die harte, schnelle Variante DJ-Variante geben. Statt der 40.000 Zuschauer vom vergangenen Jahr rechnet man beim diesjährigen Festival mit 25.000 Fans. Die hohe Zahl 2018 sei die Ausnahme gewesen, weil es das Finale von Q-Base war.

Was die Fans genau erwarten wird, das soll eine große Überraschung bleiben. Neu ist auf jeden Fall, dass das Event nicht mehr bis in den Morgen dauert. Bislang tanzten die Besucher die ganze Nacht durch, erst morgens um 7 Uhr wurden die Lautsprecher runtergedreht. In diesem Jahr ist bereits um 2 Uhr Schluss. Das sei gemeinsamer Wunsch von Veranstalter und Gemeinde Weeze gewesen, so Georg Koenen vom Ordnungsamt. Die meisten Fans werden aus den Niederlanden erwartet.

Dort ist der Hardystyle besonders angesagt, zudem kommen auch die Organisatoren aus dem Nachbarland. Die grenznahe Lage des Airports war für sie seinerzeit auch mit der Grund gewesen, nach Weeze zu kommen. Traditionell werden viele mit Bussen anreisen. Im vergangenen Jahr waren unglaubliche 20.000 Fans per Bus nach Weeze gebracht und nach der Party wieder nach Hause gefahren worden. Auch diesmal werden viele diese Variante wählen, die eine stressfreie Party sichert.

Dafür wird extra ein Kombiticket angeboten, bei dem die Busfahrt enthalten ist. Neu ist ein Special-Ticket („Titan-Ticket“), mit dem die Fans schon um 12 Uhr auf das Gelände dürfen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich das Gelände in Ruhe anzusehen, bevor um 14 Uhr die Tore für das Festival öffnen.