Sturm 03 Uedem : Bogenschützen suchen fieberhaft Land

Sturm 03 Uedem Bogenschützen Foto: Sturm 03 Uedem

Uedem Die Abteilung des Sportvereins Sturm 03 Uedem musste das Pfadfinderareal nach einem Brand verlassen. Seitdem bemüht man sich um ein neues Grundstück, die Verwaltung hat sich eingeschaltet. Doch die Zeit drängt.

Von Maarten Oversteegen

Uedem Das Wetter wird besser, die Sonne kräftiger und die Tage länger. Wenig verwunderlich also, dass auch die Bogenschützen des Uedemer Sportvereins Sturm 03 endlich nach draußen wollen. Doch ihnen fehlt seit Ende 2020 die Heimat, als ein Brand alles auf den Kopf stellte. Im vergangenen Spätsommer hatten wir bereits ausführlich über die missliche Lage der Abteilung berichtet.

„Die Zeit drängt. Noch können wir die Sporthalle nutzen. Aber wir wollen natürlich auch zügig auf ein Außengelände. Nur ist es unglaublich schwer, ein solches zu finden“, sagt Michael Matthiesen, Vorsitzender des Mehrspartensportvereins. Erst 2018 wurde die kleine Abteilung gegründet, die ersten Schießübungen der Bogenschützen fanden noch auf einem Privatgelände statt. Doch das Mitgliederwachstum war rasant, zwischenzeitlich zählte man 45 Mitglieder – eine beachtliche Zahl. Und das, obwohl der Sport landesweit mit den Problemen der Überalterung und des Nachwuchsmangels kämpft. So suchte man nach einer öffentlichen Fläche und wurde auf dem Pfadfindergelände am Ostwall in Uedem fündig.

Doch die Lösung war nicht von langer Dauer. Dabei hatten die Vereinsmitglieder vor Ort kräftig angepackt, um das Gelände herzurichten und Infrastruktur zu schaffen. Ein ungenutzter Raum wurde aufgeräumt, entrümpelt und umgebaut. Im hinteren Teil brachten die Bogenschützen sogar einen Toilettenraum wieder auf Vordermann. Handwerkliches Geschick kann man ihnen nicht absprechen.

Doch ein Brand im Pfadfinderhaus machte im Dezember 2020 einen Strich durch die Rechnung. Hintergrund war ein technischer Defekt, der Schaden ist nicht nur für die Bogenschützen groß. Die Uedemer Lokalpolitik entschied daraufhin zügig, dass die teure Sanierung durchgeführt werden soll und die Pfadfinder für zwei Jahre im ehemaligen Jugendtreff Keppeln im Kellergeschoss der Bürgerbegegnungsstätte unterkommen.

Nur an die Bogenschützen wurde offenkundig nicht gedacht. Ihnen wurde die Nutzung des Geländes aus Sicherheitsgründen untersagt. Die Folge: Die Bogenschützen konnten nicht mehr trainieren – und waren erbost. Die Sportler wandten sich kurzerhand an die Verwaltung und die Lokalpolitik. „Hinter diesen Konflikt habe ich mittlerweile einen Haken gemacht. Wir haben uns mit der Verwaltung ausgetauscht und die Stimmung aufgelockert. Nun suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Das Pfadfinderareal haben wir nicht mehr im Sinn, da gibt es für uns keine Aussicht drauf“, erklärt Matthiesen.

Man hätte sich auch gar nicht so leidenschaftlich für das Pfadfinderareal eingesetzt, wenn man gewusst hätte, dass es sich dabei nur um eine kurzfristige Lösung handelt, so Matthiesen. Nur sei das eben nie derart deutlich kommuniziert worden. Nachdem man insgesamt 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert hatte, kämpften die Athleten jedoch für ihre Heimat, so der Klub-Chef.

In den kommenden Wochen wollen sich die Bogensportler erneut mit der Verwaltung ins Benehmen setzen und über mögliche Lösungen diskutieren. „Wir haben einige Ideen, die Verwaltung sicher auch“, sagt Michael Matthiesen im Gespräch mit unserer Redaktion. Allzu klein sollte die Fläche nicht sein. In der Sporthalle können sich die Schützen kaum austoben, draußen würden sie gerne bis zu 70 Meter weit schießen. Zudem wären fürs Vereinsleben ein Stromanschluss und Sozialräume wichtig. Zumindest aber braucht es einen Schuppen, in dem man die Gerätschaften unterstellen kann. Da auch Rollstuhlfahrer beim Sportverein Sturm 03 mitmischen, sollte die Fläche darüber hinaus barrierefrei sein.