Am Gocher Markt Nach der Sanierung – Fünf-Ringe-Haus steht vor der Eröffnung

Noch wohnt hier, der Aufschrift auf der Klingel zufolge, Max Mustermann. Doch in Kürze muss sich dieses Phantom eine andere Unterkunft suchen, denn nach umfangreicher Sanierung wird das auffällige Patrizierhaus am Gocher Markt bald seiner neuen Bestimmung übergeben. Noch im Juni, so hatte es geheißen, sollte Eröffnung sein. Doch danach sieht es nach Auskunft aus dem Rathaus inzwischen nicht mehr aus. „Es gibt Mängel bei dem dort verlegten Teppichboden, die zunächst behoben werden müssen“, sagt Stadtsprecher Torsten Matenaers auf Anfrage. Außerdem hat das Heimatministerium bisher offenbar den Termin nicht bestätigt, an dem die Ministerin nach Goch kommen sollte. Ebenso, wie Ina Scharrenbach zur symbolischen Übergabe der Fördersumme in Höhe von einer Million Euro persönlich anwesend war, soll sie auch zur Eröffnung kommen.