Prozessauftakt in Kleve : Automatensprenger mit „Halbwissen“

Der Geldautomat am Irrland war völlig zerstört worden. Foto: Guido Schulmann

TWISTEDEN Wegen einer Serie von Einbrüchen und Geldautomatensprengungen müssen sich zwei Männer (20 und 28 Jahre alt) vor dem Klever Landgericht verantworten. Beide Angeklagten legten am Dienstag ein Geständnis ab.

„Bargeld für alle“ steht auf dem Geldautomaten im Eingangsbereich des Twistedener Freizeitparks Irrland geschrieben, als er in den frühen Morgenstunden des 19. Oktober 2018 explodiert. „Bargeld für alle“ – ein Werbeslogan, der auch die Motivation der vermummter Männer zusammenfassen könnte, die den Automaten durch Zuführung von Gas in die Luft jagten. Eine dreiköpfige Bande soll hinter den Straftaten stehen. Zwei der mutmaßlichen Bandenmitglieder müssen sich seit Dienstag vor dem Klever Landgericht verantworten. Sie sollen für eine ganze Serie von Automatensprengungen und Einbrüchen in 2018 verantwortlich zeichnen: Tönisvorst, Pulheim, Moers, Twisteden und Mühlheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) – fünf Mal soll die Bande versucht haben, durch Herbeiführung einer Explosion an Bares aus den Geldautomaten zu kommen.

Viermal soll die Bande zudem eingebrochen sein: In eine Krefelder Gaststätte, in eine Grefrather Schule, in einen Meerbuscher Kindergarten – und zuletzt in ein Wohnhaus in Korschenbroich, in dem die Großeltern eines der Angeklagten lebten.

INFO Der Paragraph im Strafgesetz Strafgesetz „Wer anders als durch Freisetzen von Kernenergie, namentlich durch Sprengstoff, eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.“

Beide Angeklagten – ein 20-jähriger gebürtiger Mühlheimer und ein 28-jähriger Krefelder – räumten die Taten am Dienstag umfangreich ein. Zusammen mit einem gesondert verfolgten Mann, der laut Anklage der Kopf der Bande ist, fassten sie 2018 den Beschluss, mit unlauteren Mitteln an Geld zu kommen. Vorrangiges Betätigungsfeld der Bande: Geldautomaten.

Im Internet habe er sich zusammen mit dem gesondert Verfolgten zunächst schlaugemacht, wie man die Tresore im Inneren der Automaten knackt, erklärte der 20-jährige Angeklagte am Dienstag. „Wir hatten beide keine Ahnung davon“, sagte er – schließlich habe man sich jedoch dazu entschlossen, Gas über Schläuche in das Innere der Automaten zu leiten und dann mithilfe einer Lunte aus Mull die Explosion herbeizuführen.