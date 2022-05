90 Jahre : Musikkapelle Kessel-Nergena feiert Jubiläum

Goch Die Musikkapelle des Schützenvereins Kessel-Nergena feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum suchen die Musiker immer noch Unterstützung.

Neben dem 90-jährigen Bestehen feiert die Kapelle in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Jubiläum. Gerd Pauls, seit 2004 Ehrenmitglied des Vereins, feiert 2022 nicht nur seinen 90. Geburtstag, sondern auch 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Pauls hat sich stets in besonderem Maße für die Kapelle eingesetzt, wie seine Freunde schreiben; sowohl an der Trompete und am Tenorhorn, als auch als Schützenkönig (1961) und erster Kesseler Kaiser (1987). Als feste Station beim Wecken am Kirmesmontag kümmert er sich selbst heute noch um das leibliche Wohl der aktiven Musiker. Die Musikkapelle dankt Gerd Pauls für sein jahrzehntelanges Engagement für den Verein.

Um die Feierlichkeiten ausgiebig zu würdigen, lädt die Musikkapelle Kessel-Nergena am 29. Oktober zum Oktoberfestkonzert in die Viller Mühle ein. Nähere Informationen zu der Veranstaltung sollen bald folgen. Darüber hinaus wird die Kapelle nach zweijähriger Corona-Pause wieder den Kirmessonntag am 10. Juli in Kessel gestalten – und auch das fest etablierte Weihnachtskonzert am 3. Advent wird in diesem Jahr endlich wieder stattfinden.