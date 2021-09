Musikalischer Nachmittag : Kaffeeklatsch im Museumsgarten

GOCH Das „Duo Hörbar“ gastiert mit einer musikalischen Zeitreise in Goch.

(RP) Am kommenden Sonntag, 5. September, laden der Förderverein Museum & Freunde sowie die KulTOURbühne Goch zum Kaffeeklatsch in den Museumsgarten ein. Der bunte Nachmittag mit Live-Musik, Kaffee, Kuchen und geselligem Beisammensein beginnt um 15 Uhr. Er hat den Titel „Nostalgie und Evergreens beim Kaffeeklatsch im Gocher Museumsgarten“. Für das passende Rahmenprogramm sorgt das „Duo Hörbar“ mit einer musikalischen Zeitreise von den 1940ern bis zu den 1970ern. Das Duo „HörBar“ besteht aus André Philippi, der viele Jahre mit der Bassgitarre in Unterhaltungsbands und Orchestern aktiv war und in der Cleveland Bigband der Kreismusikschule Kleve sowie beim Mixed-Age-Orchestra in Xanten mitwirkt. Seine Frau, Astrid Philippi, mit jahrelanger Bühnenerfahrung als Konzertmoderatorin, singt im Gospelchor Voices in Uedem. Die Veranstaltung findet Open Air statt, es gelten die Regeln der Coronaschutzverordnung. Der Eintritt ist frei. An diesem Nachmittag besteht auch die Gelegenheit, die neu konzipierte Dauerausstellung im Museum sowie die Ausstellung der New Yorkerin „Wendy White.Low Pressure“ anzuschauen. Auch hierfür ist der Eintritt frei.