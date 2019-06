Musikerziehung : Uedemer Vorschulkinder lernen im „Unterricht“ mit Musik

UEDEM Sie lernen Rhythmus, Töne unterscheiden, Konzentration und Teamgeist. Die Musikalische Früherziehung ist einer der Klassiker im Angebot der Kreismusikschule Kleve.

An diesem Tag sind sie ein wenig aufgeregt, nicht ganz so konzentriert, wie ihre Lehrerin es gerne hätte. Vor Zuhörern singen und tanzen ist nicht jedermanns Sache und muss in jedem Fall erst einmal geübt werden. Die Kindergartenkinder, die an diesem Nachmittag vorführen, was sie musikalisch schon drauf haben, zeigen in jedem Fall, dass sie Freude haben an den lustigen Liedern – auch, wenn manche schon etwas müde wirken, denn der Tag war lang. Seit dem Morgen haben die Jungen und Mädchen gespielt, jetzt kommt altersgemäße Musikerziehung hinzu. Überhaupt scheint Erziehung ein wesentlicher Bestandteil des Kurses zu sein, wie ja schon der Name vermuten lässt.