Kantor Nowak an der Orgel Adventliche Abendmusik in Goch

Über viele Jahrzehnte hinweg waren die Kirchen ein Ort der inneren Einkehr und Begegnung. „In den letzten Jahren haben unsere Kirchen leider wegen zahlreicher Verfehlungen und Skandale stark an Glaubwürdigkeit und Zuspruch verloren. Viele kehren der Kirche enttäuscht und entmutigt den Rücken und treten aus. Andere bleiben in der Kirche, nehmen aber nicht mehr am kirchlichen Leben teil. Das ist sehr schade. Denn es gibt auch heute noch sehr viele engagierte Christen in den Kirchen und eine Vielzahl von Angeboten, die uns helfen können, einander aufzurichten und neuen Lebensmut zu gewinnen“, sagt Kirchenmusiker Wolfgang Nowak. Neben Gottesdiensten könnten auch geistliche Konzerte und Abendmusiken das Leben bereichern und die Menschen in ihrem Glauben an ein sinnerfülltes Leben bestärken.