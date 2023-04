Konzerte in Goch „Stringtime ist europäische Kulturarbeit“

Das Kastell ist in diesen Tagen „bewohnt“, Geigenkästen stehen in den Ecken, Notenblätter liegen rum, und junge Menschen sitzen zusammen, lachen und „chillen“, wie es in der Jugendsprache heißt. Einige sind sehr schick für den bevorstehenden Auftritt auf der Bühne gekleidet und ihre Mienen sind ernst und konzentriert.