Musik in der Weberstadt : Gocher Bahnhof wird ein Wochenende lang zur Bühne

Goch Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, wird der Gocher Bahnhof zur Bühne: Jazz und Spanischer Flamenco stehen auf dem Programm.

Am Samstag um 20 Uhr kommt Hardy’s Jazzband nach Goch. In quirliger Spiellaune mit Piano, Banjo, Trompete, Posaune und Kontrabass präsentiert sie Jazz und Dixie. Sie begeistert das Publikum ohne technischen Firlefanz, ohne Playbacks – sondern live und ehrlich. Die Bandmitglieder glänzen mit solistischen Einlagen und einem kurzweiligen Programm. Im Eintrittspreis von 23,50 Euro pro Person ist auch eine Portion Currywurst inbegriffen.

Am Sonntag um 20 Uhr wird es spanisch im Bahnhof. Bei einem 4-Gang-Tapas-Menü, spanischen Weinen, spanischem Bier und musikalischer Unterhaltung ist Genuss angesagt. Musik ist schließlich Kommunikation. Aber was so simpel klingt, ist die Basis von Ben Papst und Assambled Moods als Duo Barriola. Auf der Bühne und dahinter verstehen sie sich blind, sind Sie musikalisch verbunden. Ben gehört zu den besten Flamenco-Gitarristen Deutschlands. Matti ist in der Popmusik zu Hause und zuständig für Grooves und lateinamerikanische Beats. Jeder von ihnen bringt eine andere Facette in die Musik. Im Eintrittspreis von 44,50 Euro pro Person sind reservierte Plätze sowie das Tapas-Menü enthalten.