Goch : Rock ‘n’ Reggae am Samstag im Gocher Stadtpark

Goch Das nächste Musik-Event im Stadtpark Goch am Samstag mit Rock und Reggae.

(RP) Am Samstag, 29. Juni, veranstaltet der Gocher Stadtparkverein bei viel Sonne und sommerlichen Temperaturen von 16 Uhr bis 22 Uhr sein nächstes Musik-Event. Diesmal bietet der Verein den Besuchern im Gocher Stadtpark eine besonders attraktive Mischung verschiedener Musikstile. Den Anfang machen Bluenote 66 aus Kleve, die das Publikum auf eine Reise durch die Geschichte des Rock ‘n Roll, überwiegend im Stil der 50er und 60er Jahre einladen. Sie werden den Park mit echtem Contrabass und treibendem Groove zum Beben bringen. Es folgt Ted’s Basement Connection, die 2018 das Publikum im Park begeisterte. Als frischgebackene Wochengewinner beim WDR 2-Bandcontest „Szene im Westen“ präsentieren sie ihren spritzigem Gute-Laune-Rock, der in die Beine geht und zum Mitmachen animiert. Danach wird es Jamaikanisch! Nachdem das Reggae-Festival im September 2018 allein wetterbedingt nicht so erfolgreich war, wie es sich der Verein gewünscht hatte und leider viel zu viel Musik aus der Konserve kam, gibt es jetzt echte Reggae Live Musik. Die Kölner Formation Sheik General & Rootality Vibration orientiert sich am jamaikanischen Reggae der 60er und 70er und begeistert mit wummernden Basslines, rockigen Drums, akzentuierten Offbeats und jazzigen Bläsersets. Wenn die Lichter im Park angehen, steht Querbeat Rhytm&Brass als Abschluss-Act auf der Bühne.