Von Theater bis zum Comic Museum und Kultourbühne Goch bieten kreative Ferien

Es geht mit improvisiertem Theater gleich am ersten Ferientag los. Die Kids erfinden kleine Geschichten oder einzelne Szenen, überlegen sich Texte und Requisiten und spielen dann ihr eigenes Stück. Um es etwas einfacher zu machen, startet der Kurs mit einem kurzen Brief an jemanden, den man so richtig cool findet – es können die eigenen Großeltern sein, die beste Freundin oder Freund, eine Influenzer oder Musiker, ganz egal. Was wollte man immer schon mal fragen? Oder erzählen? Was genau gefällt einem an der Person? Mit Hilfe des Theaterspiels entsteht daraus ein Stück. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen von 10 bis 14 Jahren können dabei sein. Der Workshop startet am Donnerstag, 22. Juni, um 10 Uhr und dauert bis 14 Uhr. Ort: Gocher Kastell. Die weiteren Termine sind der 27., 28. und 29. Juni jeweils von 10 bis 12 Uhr.