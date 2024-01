14,2 Millionen Euro investiert Museum Het Valkhof in Nimwegen öffnet früher als erwartet

Gute Nachrichten für Kulturfreunde in der deutsch-niederländischen Grenzregion: Das Museum Het Valkhof in Nimwegen soll nach umfangreichen Umbauarbeiten, die im Januar beginnen, bereits Ende 2024 wieder öffnen. Ursprünglich war das Jahr 2025 anvisiert. Das geht nun aus einem Brief der Stadtverwaltung an das Kommunalparlament in der Studentenstadt hervor. Im September war der finale Entwurf der Architekten abgesegnet worden.