Zeitvertreib für Kinder und Jugendliche : Museum Goch bietet in den Ferien Workshops an

Museum Goch bietet in den Ferien Workshops an

GOCH Im Museum Goch finden in den Sommerferien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Kreativkurse statt. Jeder ist willkommen, einige Angebote sind sogar kostenlos. Anmeldung ab sofort möglich.

Kinder zwischen 10 und 14 Jahren können an eintägigen Nähworkshops (Haar-Bandeaus und Tellerröcke nähen) teilnehmen. In der ersten Ferienwoche gibt es dann zwei sehr unterschiedliche Angebote. So findet die beliebte Schnitzwerkstatt für 13- und 14-jährige sowie für Teilnehmer ab 16 Jahren und Erwachsene eine Zeichenschule in der Ausstellung vor den Originalarbeiten von August Deusser statt. Die umfangreiche Ausstellung bietet eine Inspirationsquelle, während man mit dem Zeichenbrett durch die Ausstellung geht.