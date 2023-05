Kultur bis in die Nacht hinein So werden die Kreis Klever Kulturtage in Goch

Geöffnet ist das Museum am Samstag, 20. Mai, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt. Wer einfach nur herumschlendern will, ist dazu eingeladen, es gibt aber auch die Möglichkeit, an einer Ausstellungseröffnung und einer Kuratorenführung teilzunehmen. Ingeborg Jung malt, arbeitet grafisch, macht Performances, fotografiert und schreibt. Die 72-Jährige lebt seit 2015 in Goch und hat in ihrer Heimat noch nicht ausgestellt. das wird nun nachgeholt, ein Kurzfilm über die Künstlerin sollhelfen, sie und ihre Arbeit einzuordnen. Steffen Fischer gibt eine Einführung, das Primavera-Streichquartett der Kreismusikschulen begleitet die Veranstaltung.