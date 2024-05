Im Museum Goch Das ist die neue Ausstellung von Martin Lersch

Es sind Kunstwerke, die Lersch in Museen, in Katalogen in Fachmagazinen entdeckt, die ihn ansprechen. Daraus sucht er sich einen Ausschnitt oder malt eben das ganze Werk. Hier glaubt man, ein Stückchen des Franzosen Fernand Leger zu sehen, dort eine Raumecke aus einem impressionistischen Gemälde, an anderer Stelle ein Stück Abstraktes. Seit April präsentiert Lersch die Bilder in den Gängen des Hauses, 70 „Gemälde“ auf Papier, ungefähr ein DIN-A-4-Blatt groß.