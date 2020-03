Corona-Krise im Kreis Kleve : Mundschutz: Auch Diakonie bitte um Hilfe

Kreis Kleve Nicht nur Gebomed in Goch bittet um genähte Mundschutzmasken, die Diakonie im Kirchenkreis Kleve zieht nach. Im Internet hat sich die Gruppe „Mundschutz nähen im Kreis Kleve“ gegründet.

Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve wartet, wie derzeit andere auch, dringend auf die Lieferung von Mundschutzmasken und anderem Hygienematerial. Diese wurden vom Land Nordrhein-Westfalen zwar zentral bestellt, doch auch dort wartet man auf die Lieferung. Diese soll dann zu 50 Prozent an Krankenhäuser, zu 40 Prozent an teil- und vollstationäre Angebote gehen.

Wer dazu Fragen hat, kann sich an die Leitung der Pflegerischen Dienste, Malcolm Lichtenberger unter 0171 3637915 oder an die Tagespflegeverbundleitung Angelika Jacobs, Telefon 02823 930211, wenden. Masken können gerne an den Häusern der Diakonie in Goch, Brückenstraße 4, und Geldern, Ostwall 20, abgegeben werden.