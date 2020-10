Uedem : Angeklagter muss viereinhalb Jahre in Haft

Kleve/Uedem Urteil im Mühlhoff-Prozess gesprochen. Die beiden Verteider hatten auf Freispruch plädiiert. Der Brand hatte einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht.

Die Klever Staatsanwaltschaft hatte gar siebeneinhalb Jahre für die vorsätzliche Brandstiftung beantragt. Der Angeklagte habe „den größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden“ für die Firma Mühlhoff verursachen wollen, mit der er wegen des Themas Arbeitsschutz Differenzen hatte, so der Anklagevertreter. Für die Täterschaft spräche vor allem der am Tatort gefundene Rucksack mit Kleidungsstücken des 58-Jährigen, so der Staatsanwalt. Die Ehefrau des Angeklagten habe vor Gericht eine „bewusste Falschaussage“ getätigt, um ihrem Mann ein Alibi zu verschaffen.

Zudem wies die Verteidigung im Plädoyer darauf hin, dass an den Gegenständen im Rucksack teils gemischte DNA-Spuren festgestellt wurden – Spuren also auch von mehreren anderen Personen neben dem Angeklagten. An den Benzinkanistern, die ebenfalls am Tatort gefunden wurden, habe man zudem gar keine DNA-Spuren ihres Mandanten festgestellt. Der Angeklagte selbst bezeichnete den Brand bei Mühlhoff in seinem letzten Wort als Katastrophe. „Es ist gut zu hören, dass der Betrieb sich wieder aufbaut“, so der 58-Jährige. Dann brach er in Tränen aus und sagte: „Ich habe das nicht getan!“