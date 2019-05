Schlammschlacht in Weeze : Ab in den Dreck - So viele Teilnehmer wie nie bei den „Mud Masters“

Foto: Evers, Gottfried (eve) 8 Bilder Mud Masters in Weeze stellen Teilnehmerrekord auf.

Weeze Mit 25.000 Anmeldungen wurde beim Extrem-Parcours „Mud Masters 2019“ auf dem Flughafengelände in Weeze ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Wer mitmacht, muss sich durch Dreck und Wasser kämpfen.

„Und jetzt die Hände nach oben“, ertönt es aus dem Warmmachblock direkt beim Start. Sofort schießt eine Vielzahl an Armen in die Höhe. Ob Profiläufer oder Amateur, Mann oder Frau, Alt oder Jung, alle beteiligen sich am gemeinsamen Aufwärmen vor dem so heiß erwarteten Start. Gemeinsamkeit ist bei Mud Masters das Motto, das wird von allen Beteiligten auch immer wieder betont. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Partnerübungen fester Bestandteil des Aufwärmprogramms sind. Ob man den Partner kennt oder nicht ist dabei vollkommen egal. Unter lauten Bässen zählt nur, dass man warm und vor allem noch mal motiviert wird. Das wird man im Anschluss brauchen, und zwar über jede Strecke.

Der Läuferblock vorm Start bildet dabei jeweils nur einen Bruchteil der ganzen Veranstaltung ab. Mit 25.000 Sportlern konnte man bei Mud Masters einen neuen Rekord aufstellen. Die Läufer wurden auf vier Tage im Mai aufgeteilt. Diesen Samstag und Sonntag startete die erste Hälfte, der Rest zieht am nächsten Wochenende nach. Nur in diesem Jahr gibt es sogar eine Sonderausgabe im September. Grund dafür ist die geplante dauerhafte Verlegung der Veranstaltung in den Herbst, das wäre ökologisch besser für das Gelände.

Info Im September geht es weiter Weiterer Termin Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann am 28. und 29. September am Airport Niederrhein wieder durch den Matsch rennen. Infos und Anmeldung unter mudmasters.de

Damit die größten Fans des Hindernislaufes aber nicht über ein Jahr warten müssen, findet die Veranstaltung in 2019 ganze zwei Mal statt. Sorgen über zu wenig Teilnehmer muss man sich nicht machen. Schon um neun Uhr war am Samstag das Gelände gut besucht. In der Nähe des Airports Weeze ist zwar viel Platz, dennoch war es nötig, das Läuferfeld schon früh auseinanderzuziehen. Aus diesem Grund lag das erste Hindernis schon direkt am Start. Eine kleine Holzpalisade musste überwunden werden, für die meisten war das noch kein Problem. Erst recht nicht für den späteren Sieger des 18-Kilometer Laufes Thomas Hajunga. „Es ist zwar immer zwischendurch total anstrengend, aber hier zu laufen macht großen Spaß“, betonte der erstmalige Sieger dieser Disziplin. Als Belohnung gab es ein großes Glas Bier für Hajunga, von dem vorher jedoch schon jemand genippt hatte. Fälschlicherweise wurde zunächst jemand anderes für den Sieg gefeiert, es stellte sich dann aber heraus, dass dieser über eine kürzere Strecke gegangen war. Ein Missverständnis, über das alle lachen konnten.

Wo es während der Strecke Hajunga weniger zu lachen gab, verriet er auch: „Beim Flyer habe ich immer ein bisschen Angst, auch wenn es im Nachhinein eigentlich nicht so schlimm ist“. Der Flyer ist die große Wasserrutsche. Allgemein gibt es für jeden sowohl Lieblings- als auch weniger geschätzte Hindernisse. Wer letztes Jahr sechs Kilometer lief dürfte noch gut den „Sizzler“ in Erinnerung haben. Die Stromschläge wurden dort ganz am Ende verteilt, dieses Mal kam das Hindernis schon an vierter Stelle. Stattdessen hatten sich die Veranstalter den „Brain Freezer“ als letzte fiese Überraschung ausgesucht. In eiskaltes Wasser mussten die Teilnehmer hier rutschen, und wie die dortige DLRG versicherte, wurde stetig Eis nachgekippt.