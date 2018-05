Goch: Mud Masters 2019: Über 10.000 wollen wieder in den Schlamm

Goch Weit über 20.000 Teilnehmer, eine wilde Schlammschlacht und ein wolkenloser Himmel haben für perfekte Rahmenbedingungen der diesjährigen Mud Masters auf dem Gelände des Airports Weeze gesorgt. Für die Abenteuerlustigen galt es an den drei Veranstaltungstagen, Hindernisse und manchmal auch den inneren Schweinehund zu bezwingen. Schon jetzt haben sich über 10.000 Teilnehmer für die Mud Masters im kommenden Jahr angemeldet: Denn am 11., 12. und 19. Mai 2019 ertönt auf dem ehemaligen Militärflughafen erneut der Startschuss.

Eine Erfolgsgeschichte, die auch im kommenden Jahr fortgeschrieben wird: 2019 findet aufgrund der Beliebtheit die Mud Masters Family Edition erstmals an einem separaten Tag, dem 19. Mai, statt. Die Anmeldung für alle drei Tage ist ab sofort online unter www.mudmasters.de möglich. "Der Andrang ist unheimlich groß, wir haben bereits jetzt über 10.000 Anmeldungen", so André Skwortsow.

Seit über sechs Jahren finden die Mud Masters-Hindernisläufe in Deutschland und den Niederlanden statt. Bei der Organisation lassen sich die Veranstalter von echten militärischen Trainings-Parcours inspirieren. Nach einem ersten Rennen in Haarlemmermeer kamen Biddinghuizen, der Airport Weeze und der Burgers' Zoo in Arnheim als weitere Austragungsorte hinzu und bilden die größte Obstacle Run-Serie der Welt. Insgesamt nehmen jährlich rund 60.000 Läufer an den verschiedenen Hindernisläufen teil. Weitere Infos und Anmeldung unter www.mudmasters.de .