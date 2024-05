Rennradfahrer schwer verletzt Mountainbiker übersieht Radfahrer – schwerer Sturz in Goch

Am Dienstag (14. Mai 2024) kam es gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Hervorster Straße / Mühlenstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Junge aus Goch befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg der Hervorster Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Dabei übersah er auf Höhe der Kreuzung einen von rechts kommenden Radfahrer (63-jähriger Mann aus Goch), welcher den Radweg der Mühlenstraße mit einem Rennrad in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr.