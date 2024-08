Ausverkauf nach 20 Jahren Möbelhaus „Traumpolster“ in Pfalzdorf hört auf

(nik) So ganz zufällig kam dort praktisch niemand vorbei, denn das Geschäft liegt im Hintergrund der Kuhstraße mitten im Grünen. Aber bekannt war er offenbar schon, dieser Möbelmarkt, denn er hat sich immerhin 20 Jahre lang am Ort gehalten. Jetzt allerdings ist Schluss: Die Firma „Traumpolster“, gelegen am Erikenweg am Gocher Berg und zu Pfalzdorf gehörend, gibt auf.