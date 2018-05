Goch: Mit Punkten nach Parookaville

Goch Die Partner der miteinanderKarte verlosen VIP-Tickets für das Festival.

Die Partner der miteinanderKarte verlosen jetzt zwei VIP Full Weekend Tickets + Mellow Fields (Campsite B) mit denen man das ganze Wochenende einen VIP-Zugang zum Festival-Gelände und zu den Mellow Fields (Campsite B) erhält. Neben dem separatem Check-in am City Gate, gibt es überdachte VIP Decks an der Haupttribüne mit separaten Bars, free Wifi-Hotspots in diesem Bereich, ein kostenloses Schließfach auf dem Festivalgelände und die Möglichkeit 24 Stunden kostenlos auf der Campsite zu duschen.