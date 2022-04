Gesucht mit zwei Haftbefehlen : 41-Jähriger auf Rastplatz Kalbecker Forst verhaftet

Goch Ein 41-Jähriger wurde am Dienstag auf der Autobahn A57 am Rastplatz Kalbecker verhaftet. Der Mann wurde unter anderem mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht.

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag, 5. April, auf der Autobahn A57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 41-jährigen Mann verhaftet. Bei der Kontrolle eines in Duisburg zugelassenen Kastenwagens, stellten die Beamten einer Streifenwagenbesatzung fest, dass der 41-jährige Fahrer mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Duisburg suchte ihn wegen Urkundenfälschung und Körperverletzung. Hiernach muss der Gesuchte insgesamt eine Geldstrafe von 7.870 Euro bezahlen oder eine 206-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Weiterhin war der Führerschein durch die Bußgeldstelle der Stadt Duisburg zur Entziehung und Sicherstellung ausgeschrieben.