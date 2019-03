Goch: Mit der „Westfalendampf“ zum Rhein in Flammen

Goch Der Sonderzug fährt erstmals von Goch nach St. Goar. Karten für die Fahrt sind ab sofort erhältlich.

(RP) Der Sonderzug Westfalendampf fährt am 21. September zum ersten Mal zum Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“ in St. Goar/St. Goarshausen. Start der Fahrt im historischen Dampfschnellzug ist um 10 Uhr in Goch, weitere Zustiegshalte gibt es in Kevelaer, Geldern, Aldekerk, Kempen, Krefeld, Neuss, Dormagen und Köln-Süd. Unterwegs wird zudem ein Wasserhalt eingelegt, der genutzt werden kann, um sich die imposante Lok einmal in Ruhe anzusehen.