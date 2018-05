Goch-Pfalzdorf: Mit der KAB zur Friedenskirche

Goch-Pfalzdorf Bei der Tagesfahrt nach Wesel geht es um die einstige "Festung von Preußen".

Am Mittwoch, 27. Juni, fährt die KAB Pfalzdorf zur Friedenskirche "Zu den heiligen Engeln" in Wesel. "Wir werden um 14.30 Uhr Am Kirchplatz in Wesel-Fusternberg erwartet. Dort erwartet uns eine sicher interessante und spannende Führung in und um die Engelskirche. Dieses beeindruckende Bauwerk hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich als Festung von den Preußen gebaut, im Zweiten Weltkrieg zum Luftschutzbunker umfunktioniert und nach dem Krieg zunächst als Notkirche und später als Friedenskirche "Zu den heiligen Engeln" geweiht. Nach der rund 90-minütigen Führung werden wir dann in ein Café zum gemütlichen Beisammensein auf eigene Kosten einkehren", so die Veranstalter.