Uedem/Bedburg-Hau/Kalkar: Mit der 3D-Brille das Klima retten

Uedem/Bedburg-Hau/Kalkar Uedem, Weeze und weitere Kommunen beteiligen sich an einem Umweltschutz-Projekt des Kreises Kleve.

Die Sache mit dem Eisbären erschreckte Josy dann doch ziemlich. "Ich hab' spontan geschrien", sagt die 16-Jährige. Der Riesenzottel wirkte einfach zu echt. Neben dem Gänsehaut-Moment aus der Arktis blieben Josy zwei Erfahrungen aus dem gut vier Minuten langen Ausflug in die virtuelle Realität in Erinnerung: "Eisbären sind gar nicht so weiß, wie man glaubt." Und: "Wer einmal mitten in einem schmelzenden Gletscher stand, weiß aus eigener Erfahrung, was der Klimawandel bedeutet."