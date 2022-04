Maifest : Gocher Markplatz-Belebung beginnt

Wenn monatelang eine große Bühne auf dem Marktplatz steht, müssen die Marktbeschicker ihre Wagen vermutlich anders aufstellen. Und es bleibt die wichtige Frage – vielleicht auf Dauer: Wie finden Ortsunkundige einen nahe gelegenen Parkplatz? Foto: Anja Settnik

Goch Das Maifest ist der Aufschlag zu vielen Veranstaltungen, die folgen sollen, um den Gochern zu zeigen: Ein Marktplatz kann viel mehr sein als ein Parkplatz. Ohne Autos ist er vielseitig nutzbar und lockt auch auswärtige Besucher an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Es ist nicht direkt der Start des angekündigten Programms, aber doch ein gewisser Auftakt dazu: Ausgiebiger als in anderen Jahren wollen die Gocher in diesem Jahr den Mai begrüßen. Ein Familientag mit viel Musik ist geplant, dazu wird auf dem Markt eine große Bühne aufgebaut. Die wird künftig wohl häufiger oder gar dauerhaft dort stehen, denn wie berichtet ist geplant, den Gocher Marktplatz künftig deutlich zu beleben. Nur dann nämlich scheint es möglich, die Skeptiker von diesem Projekt zu überzeugen: Das Herz der Stadt soll zumindest probeweise in den Sommermonaten vom Autoverkehr befreit werden. Die Fahrzeuge einfach nur auszusperren und nichts sonst anzubieten wäre zu wenig, ist sich die Politik einig. Denn der durch das Internetgeschäft und zuletzt durch Corona angeschlagene Handel braucht Frequenz in der Innenstadt. Mit anderen Worten: Viel Kundschaft, die ein paar Meter Laufstrecke zu den Läden in Kauf nimmt.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass in den nächsten Monaten „weitere Veranstaltungen auf dem Gocher Marktplatz in Vorbereitung“ sind. Die Gesamtplanung werde die Stadt Goch in Kürze vorstellen. Klar ist, dass sich das Stadtmarketing engagieren wird, als professionelle Unterstützer werden offenbar die Event-Profis der B&H-Group dabei sein. Sie managen zurzeit noch das Corona-Testzentrum im früheren Aldi-Markt, haben aber in der Vergangenheit viele Feste und Konzerte veranstaltet. Das Team freut sich „auf die erste große Outdoor-Veranstaltung auf dem Gocher Marktplatz“ seit langer Zeit.

Sie findet statt am Samstag, 30. April, am ersten Wochenende nach den Osterferien. „Seit vielen Jahren schon ziert ein Handwerkerbaum immer zu Beginn des Monats Mai den Gocher Marktplatz. Bislang war es ,nur‘ ein Schmuck, jetzt soll der Gocher Maibaum zu einem gesellschaftlichen Ereignis locken“, schreibt die Stadt. Alle Gocher seien eingeladen, ab 12 Uhr dabei zu sein, wenn Bürgermeister Ulrich Knickrehm am Handwerkerbaum die Veranstaltung offiziell eröffnet und das erste Fass Bier ansticht. Die Kinder können sich auf einer Schiffschaukel amüsieren, bei der Kinderolympiade austoben oder eine der anderen Aktivitäten ausprobieren. Für alle gibt es erfrischende Getränke und kräftigende Speisen.

Um 18 Uhr beginnt das Programm auf der Bühne. Den Auftakt macht das Duo „musicna“ aus Goch, bestehend aus Alexander Schampers und Nico Moede. Im Anschluss spielen „Allstars Session“. Besucher des Gocher WeinPark haben die Truppe in kleinerer Besetzung schon erlebt. Zum Tanz in den Mai auf dem Marktplatz kommt die Coverband aus Köln mit der ganzen Truppe. Der Marktplatz ist an jedem Tag für alle Besucher offen, ein Eintritt wird nicht erhoben. Es wird auch kein Zaun drum herum aufgebaut, ob es noch (oder wieder) pandemiebedingte Beschränkungen gibt, werde rechtzeitig mitgeteilt.

Teile der Politik waren zunächst skeptisch, ob ein autofreier Marktplatz funktionieren kann. „Ohne ein städtebauliches Konzept waren wir erst dagegen. Wir sehen aber, dass ein professioneller externer Partner gefunden wurde und hören von Gesprächen auch mit dem Handel. Deshalb sind wir jetzt zuversichtlicher und freuen uns auf den Versuch“, sagt CDU-Fraktionschef Andreas Sprenger. Der Handel, vertreten unter anderem durch Karin Arntz und Jörg Thonnet, sorgte sich zunächst, ob die reduzierten Stellplätze in der Innenstadt Menschen davon abhalten werden, durch die Stadt zu laufen und einzukaufen. Aber inzwischen ist auch der Werbering vorsichtig optimistisch: „Wir haben immer gesagt, wenn der Markt bespielt wird und nicht als leere Fläche im Zentrum liegen bleibt, kann es gelingen. Er muss eben Menschen anziehen, dann ist das für uns alle positiv“, sagt Thonnet. Wichtig sei, dass ein echtes Konzept existiere, und den Eindruck habe er in Gesprächen mit der Stadt gewonnen. Was allerdings ein bislang unberücksichtigter Wunsch bleibt: „Wir brauchen ein Parkleitsystem Das sagen wir seit vielen Jahren und das wird, wenn der Marktplatz nicht mehr zur Verfügung steht, natürlich umso wichtiger.“