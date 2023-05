Kaufland-Komplex in Goch Deichmann ist dicht - Parkhaus bald auch

Bis vor Kurzem hatte es geheißen, Deichmann bleibe auch während des Umbaus in seinen Geschäftsräumen. Eine Weile war das auch so, doch jetzt haben die Verantwortlichen offenbar umdisponiert. „Wir schließen“, steht auf Plakaten, die in die Fenster des Ladenlokals gehängt wurden. Aber auch, dass es weitergehen soll, wenn die Sanierung des Komplexes abgeschlossen ist. Wie mehrfach berichtet, wird das Geschäftszentrum am Gocher Südring, in dem früher Kaufland als Ankermieter angesiedelt war, derzeit vom Eigentümer umfassend saniert und umgebaut. Nicht wenige Deichmann-Kunden staunten, als sie jetzt recht plötzlich erfuhren, dass auch der letzte Mieter nun erstmal eine Auszeit nimmt.