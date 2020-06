Goch : Kampf dem Eichenprozessionsspinner

Goch 4200 Eichen in der Innenstadt und in den Gocher Ortsteilen haben Mitarbeiter der Stadt gegen die Raupen, die Menschen gefährlich werden können, behandelt. Vorwiegend biologisch. Meisen unterstützen die Bemühungen.

Seit Jahren machen die feinen Härchen dieser Raupen Menschen das Leben schwer. Wer Pech hat, mit ihnen in Kontakt zu kommen, kann erhebliche Beschwerden davontragen, von Brennen auf der Haut bis zur Atemnot. Selbst der gefürchtete anaphylaktische Schock ist im Zusammenhangmit den Spinner-Härchen bekannt. Um die lästigen Insekten zu vernichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Stadt Goch versucht es in diesem Sommer mit einer Mischung aus mehreren Maßnahmen. Wie Stadt-Sprecher Torsten Matenaers mitteilt, hat die Stadt inzwischen die erste Phase der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner abgeschlossen.

„Mit der neu angeschafften Turbospritze wurden knapp 4200 Eichen in der Innenstadt und den Ortsteilen mit dem Wirkstoff Bazillus Thuringiensis besprüht. Die Raupen nehmen das Bakterium mit der Nahrung auf und verenden.“ Und zwar bevor sie das Gespinst produzieren, in dem sie sich massenhaft aufhalten. Mehr als 15.000 Liter der wässrigen Lösung mit dem wirksamen Mittel seien zum Einsatz gekommen. Aber nicht überall kann die Lösung versprüht werden.

Dort, wo es naturschutzrechtliche Einschränkungen gibt, darf das Mittel nicht gespritzt werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche in Gewässernähe, erklärt Matenaers. In Goch ist da unter andrem die Niers zu nennen, die bekanntlich durch das Stadtgebiet fließt und an deren Ufer Spaziergänger und Jogger gerne unterwegs sind. Eine für Menschen und die sonstige Vegetation schonende Variante der Schädlingsbekämpfung sind Fallen, die auch auf privaten Grundstücken gerne eingesetzt werden, und der Einsatz eines natürlichen Feindes, nämlich des Vogels.

100 Spezialfallen und 50 Nistkästen für Meisen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten in Goch installiert. Die Fallen enthalten einen Lockstoff, auf den die Raupen reagieren und dann in einen Beutel fallen. An Eichen, die auf Schulhöfen, Parkanlagen oder Spielplätzen stehen, sind die Nistkästen installiert worden. Das RP-Foto zeigt zum Beispiel einen Baum im Stadtpark, gleich hinter dem Rosengarten. Torsten Matenaers: „Man vermutet, dass die Raupen des Eichenprozessionsspinners von den Meisen bevorzugt gefressen werden.“ Eine Überzeugung, die inzwischen in vielen Rathäusern angekommen ist, nachdem auch fachlich versierte Naturschutzorganisationen gute Erfahrungen mit der Bekämpfung durch Meisen gemacht haben. Denn während der Brut brauchen die Vögel tausende Würmchen und Larven für sich und ihren Nachwuchs. Eine naheliegende Idee also, ihnen zugleich Nistmöglichkeiten und ein ergiebiges Speisenangebot zu verschaffen. Alle Maßnahmen, sagt Matenaers, werden einer intensiven Erfolgskontrolle unterzogen, um im Bedarfsfall nach zu behandeln. Denn es soll möglichst vermieden werden, dass es wieder medizinische Probleme gibt, Schulhöfe und Kinderspielplätze nicht genutzt werden können oder Wälder und Plätze gesperrt werden müssen. Von selbst erledigt sich das Problem erst im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Bis dahin sollten Bürger achtsam sein und befallene Bäume melden.