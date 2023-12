„Fäkalien-Anschlag“ Misthaufen vor Gocher FDP-Zentrale abgeladen

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Seit Tagen demonstrieren Landwirte gegen die Pläne, teilweise kam es dabei zu Behinderungen des Verkehrs. In den Kreisen Kleve und Wesel blockierten Trecker mehrere Autobahnen und die Zufahrten dazu. Darüber hinaus sind in der Region auch die Lichterfahrten bekannt. Eine Entschärfung der Lage ist vorerst nicht in Sicht: Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. Die Aktionswoche soll am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln. Auch das Transportgewerbe will sich beteiligen. Bereits im Dezember war es zu einer Demo in der Hauptstadt gekommen, zahlreiche Teilnehmer vom Niederrhein waren dabei.