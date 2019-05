Gericht : Angeklagter förderte Prostitution Minderjähriger

Das Gericht in Kleve. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Die Jugendschutzkammer des Klever Landgerichtes verurteilt 28-Jährigen zu drei Jahren Haft.

Von Jens Helmus

Ein 28-jähriger Mann aus Kleve ist am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Jugendschutzkammer des Klever Landgerichtes verurteilte den Angeklagten wegen der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger in vier Fällen sowie der Gebrauchsüberlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 13 Fällen.

Laut Feststellung der Kammer sei der 28-Jährige mehrfach zusammen mit einer Minderjährigen in die Niederlande gefahren, um harte Drogen zu kaufen. Diese habe er dem Mädchen überlassen. Zudem habe der Angeklagte dem Mädchen den Vorschlag gemacht, „das Geld, das man für die Drogen braucht, durch Prostitution reinzuholen“, so der Vorsitzende Richter Christian Henckel. Der Angeklagte habe auch Kontakte zu Freiern hergestellt, das Mädchen dorthin gefahren und das Geld an sich genommen. Da der Angeklagte, der sich seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft befindet, selbst regelmäßig die Droge Crack konsumierte, ordnete die Kammer die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Im selben Verfahren wurde der 28-Jährige zudem wegen Raubes verurteilt, und zwar unter der Einbeziehung früherer Strafen zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe. Der Angeklagte habe laut Kammer im August 2016 zusammen mit einem mitangeklagten 23-jährigen Kalkarer einen Drogendealer per Handychat zum Gocher Bahnhof gelockt. Im Glauben, er würde 40 Ecstasytabletten und 15 Gramm Marihuana an eine weibliche Kontaktperson verkaufen, traf der Dealer am Bahnhof dann auf die beiden Angeklagten, die ihn laut Urteilsbegründung gegen eine Wand drückten und der Drogen beraubten. Anschließend habe sich der Dealer vor den Angeklagten hinknien müssen und sei angespuckt worden, stellte der Richter fest.