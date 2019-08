KALKAR : Messdienerjugend genießt Ferienfreizeit

KALKAR Das westfälische Saerbeck ist die Heimat der CAJ-Werkstatt, in der viele Kalkarer Kinder Urlaub machen.

Kalkars Messdiener-Jugend erholt sich in diesen Wochen im westfälischen Saerbeck. Die beiden langjährigen Lagerleiter und ihre Schutzbefohlenen erleben eine tolle Ferienzeit. Bei den 86 Kalkarer Teilnehmern kommt bei einem kreativen Programm, das alle Sinne und sogar Multimedia-Techniken einbezieht, keine Langeweile auf. Die vierzehn Tage Lagermodus leben die meist neun- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen in großer Selbstverständlichkeit und überwiegend friedlich, schreiben die Verantwortlichen.

Lagerleiter Christian Berendonk und Jan Mölders sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Das neu entwickelte Lagerpokalspiel erlebten die Kinder mit großer Spannung. Das vierköpfige Küchenteam steigerte sich von Tag zu Tag. Kalkarer Betriebe hatten im Vorfeld großzügig gespendet. Tolle Aktion: 180 warme Pfannkuchen wurden ins Schwimmbad geliefert. Aber auch die selbst gebackenen Brötchen oder 270 Fischstäbchen gleichzeitig heiß auf den Tisch zu bringen verdient Erwähnung. Von Krustenbraten oder Riesenschnitzeln gar nicht zu reden. Das Essen zum Schützenfest war eine Augenweide und ein äußerst vielfältiger Genuss. In diesem Jahr musste die Küche zudem für viele Geburtstagskuchen sorgen. Vielleicht werden manche Eltern nach diesem Lager mit neuen Erwartungen an das Hotel Mama konfrontiert werden!

Allerdings sah man viele Kinder kompetent beim Aufräumen und Spülen oder beim Putzen in den Sanitärräumen. Pastor Alois van Doornick sprach im Namen der Pfarrgemeinde und der Eltern den Betreuerinnen und Betreuern großen Dank aus am Ende der zweiten Lagermesse. Bei der Rückkehr am Samstag, 10. August, um 12 Uhr am Schulgelände werden die Eltern mit etwas Glück aus den Kindern weitere Berichte zu den Highlights des Lagers herausholen können, aber dazu gab es ja schon das auskunftsfreudige und bildreiche Lagertagebuch. Für 2020 steht der Beginn des Lagers in Weidenthal bei Kaiserslautern schon fest: Los geht’ es dann am 27. Juni.