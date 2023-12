Trotz Kritik am Bürgermeister Mehrheit des Uedemer Rates trägt den Haushalt mit

Es hat schon ruhigere Zeiten in Deutschland und der Welt gegeben, und es hat auch weniger Herausforderungen für die Kommunen gegeben – da waren sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD und FDP am Donnerstag in ihren Haushaltsreden einig. Bei fünf Gegenstimmen hat der 25 Mitglieder starke Rat dem Haushaltsentwurf von Kämmerer Rüdiger Winkel zugestimmt. In den Reden der Fraktionsvorsitzenden gab es aber auch Kritik.