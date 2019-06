Goch : Förderschule in Goch bekommt erstmal Container

Förderschule in Goch bekommt erstmal Container

Die Lindgren-Schule in Goch. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Goch Weil die Anmeldezahlen deutlich steigen, reichen die Klassenzimmer der Astrid-Lindgren-Schule nicht mehr aus.

Im Kreis Kleve gibt es einen regelrechten „Run“ auf die Förderschulen, hieß es in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Immer mehr Eltern sind offenbar nicht zufrieden mit den Möglichkeiten der Inklusion an Regelschulen und glauben, dass eine spezialisierte Schule für die Bedürfnisse ihres förderbedürftigen Kindes die bessere Alternative ist. Deshalb nehmen die Anmeldungen zu den Förderschulen des Kreises zu. Gerade erst wurde beschlossen, dass die Klever Ringschule künftig wieder unabhängig vom Emmericher Förderzentrum existieren darf, jetzt war der Standort Goch Thema. Weil dort nach den Sommerferien 40 Mädchen und Jungen mehr als bisher unterrichtet werden sollen, müssen weitere Klassenräume her. Die sind im bestehenden Baukörper nicht unterzubringen. Schnelle Lösung: Klassenraumcontainer.