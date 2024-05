Am 29. Mai wird gefeiert Die Keppelner Reiter haben ihre Halle erweitert

Früher, so erklärt es Arnold Janßen, Vorsitzender des Reitervereins von Bredow in Keppeln, sei der Nachwuchs mittags aus der Schule gekommen, um 14 Uhr habe man mit dem Training auf dem Rücken der Pferde beginnen können. Doch die Zeiten sind vorbei. „Heute geht es bei den meisten erst um 17.30 Uhr los, weil die Schule viel länger dauert, bis in den Nachmittag hinein. Das führt aber dazu, dass viele Reiter praktisch zur gleichen Zeit nach Feierabend reiten wollen“, sagt Janßen. Und im Sommer sei das auch kein Problem, doch im Winter wurden die Hallenzeiten immer wieder knapp. Daher hat der Reiterverein zusammen mit Hans-Gerd Terhoeven-Urselmans, Eigentümer des Hötzenhofes, die Reithalle um 25 Meter erweitert. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Janßen.