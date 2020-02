Bahninfrastruktur : Hoffnung auf mehr Geld vom Bund

Goch In einigen Jahren soll der Bahnübergang an der Kalkarer Straße geschlossen werden.

Kommunen können bei Planungen zur Bahn-Infrastruktur auf höhere Förderung durch den Bund hoffen. Das teilte jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve, Stefan Rouenhoff, mit. Grundsätzlich ist dies sicherlich für alle Städte und Gemeinden interessant, durch die eine Bahnlinie führt, in Goch könnte aber ein konkretes Projekt davon profitieren. Bekanntlich soll in einigen Jahren, wenn der Ringschluss am Neubaugebiet Neu-See-Land mit einer Querung der Bahntrasse fertiggestellt ist, der Bahnübergang an der Kalkarer Straße verschwinden. Und die dann nötige Brücke oder Unterführung wird sicherlich teuer.