Naturschauspiel in Goch : Storchenparade in Hommersum

Besuch von mehr als 20 Störchen: Als der Landwirt das Feld in Hommersum pflügte hatte er tierische Begleitung. Foto: Manfred Kotters

Goch Was für ein schönes Bild: In Hommersum suchten jüngst 20 Störche auf einem Feld nach Nahrung. In dem Gocher Ortsteil gibt es mittlerweile drei Nistmöglichkeiten für Meister Adebar.

Normalerweise ist man schon froh, wenn man ab und zu einen Storch in Goch sieht, der über eine Wiese oder ein gemähtes Land stolziert. So war das auch vor ein paar Tagen in Hommersum. Ein Bauer pflügte und ein Storch suchte nach Essbarem. Dann kam ein zweiter. Ein dritter, ein vierter. Am Ende waren es mehr 20 Störche, die dort waren und keinerlei Angst vor dem großen Traktor hatten. Wenn er vorbeikam, gingen sie zur Seite, um hinter ihm wieder zur Furche zurückzukehren. Sie suchten dort nach Maulwürfen, Mäusen, Würmern und Insekten.