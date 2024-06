Eröffnung Auf dem Wall Medimax begrüßt Gäste zum Pre-Opening in Gocher Galerie

Was es im Gocher Elektronikmarkt Auf dem Wall zu kaufen gibt, das dürfte die Kundschaft zum Teil selbst bestimmen. Denn Marco Incantalupo, der Niederlassungsleiter, managt den Einkauf weitgehend selbstständig. „Ich sehe, was stark nachgefragt wird, was im Regal fehlt und wonach die Kunden suchen. Es ist einer meiner Jobs, darauf zureagieren.“ Der neue Filialleiter von Medimax in der „Galerie van Goch“, wie das frühere Kaufland-Center nn heißt, hat jahrzehntelang für den ganz Großen der Branche gearbeitet, dessen neue Struktur ihm nicht mehr gefiel. Deshalb hat er sich anderswo umgesehen. „Bei Medimax kann ich mein eigener Herr sein“ sagt er und erntet damit nicht einmal Protest vom eigentlichen Chef. Denn Franchisenehmer Ralf Gassner betreibt mehrere Medimax-Standorte, kann nicht überall gleichzeitig sein. Er muss sich also auf die Belegschaft vor Ort verlassen können, auf den Filialleiter ganz besonders. Mit dem branchenerfahrenen Marco Incantalupo sollt es klappen.