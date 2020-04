Corona-Auswirkungen : Kommunikation hinter der Maske

Goch Die Gocherin Heike Hemmers ist gehörlos und macht in diesen Tagen häufig die Erfahrung, dass die Verständigung mit Atemschutzmaske stark erschwert ist. Dabei ist Kommunikation so wichtig.

Sie berichtet, übersetzt von der Klever Gebärdensprachdolmetscherin Jana Utz, wie sie in einem Gocher Geschäft eine Verkäuferin, die eine Maske trug, nicht verstand, als diese auf sie einredete. Hemmers versuchte, durch Gesten zu erklären, dass sie gehörlos sei, was die Verkäuferin nicht verstand. Schließlich wurde offensichtlich, dass sie aufgefordert wurde, einen Einkaufskorb zu nehmen. „Das tat ich dann. Aber an der Kasse ging das Kommunikationsproblem von vorne los. Die Verkäuferin redete immer lauter und ärgerlicher. Ich zeigte ihr sogar mein Hörgerät, aber sie verstand es nicht. Sie diffamierte mich mit Gesten, als sei ich geistig behindert“, schildert Heike Hemmers den Vorfall. In einer solchen Situation gebe es nur die Möglichkeit, in gebührendem Sicherheitsabstand kurz die Maske abzunehmen, damit der Gehörlose verstehen kann.