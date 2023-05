Programm steht fest Das ist für den „Gocher Sommer“ auf dem Marktplatz geplant

„Wir starten schwungvoll musikalisch in den Gocher Sommer“, kündigt Michael Seggewiß an, Geschäftsführer der Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GO! Die Kranenburger Band „Green Carpet“, die schon mehrfach in Goch war, macht den Anfang, am Freitag, 30. Juni, geben die Gocher selbst den Ton an: Ab 18 Uhr leitet die Sopranistin und Gesangslehrerin Annette Regnitter ein offenes Singen auf dem Marktplatz an. „Alle Gocher und Gäste aus der Umgebung sind eingeladen, ihr Gesangstalent hören zu lassen“, so Seggewiß. Geplant ist eine musikalische Sommerreise durch unterschiedliche Genres und Jahrzehnte. Die Liedtexte werden auf großen Bildschirmen eingeblendet, damit auch die weniger textsicheren Sängerinnen und Sänger mitmachen können.