Nachrücker Kreistag Mario Paufler aus Goch ersetzt Yakup Ordu im Kreistag

Die Vorstellung bringt ihn zum Schmunzeln: „Ein „Neuer“ wird am Donnerstag einen anderen „Neuen“ in sein Amt einführen: Christoph Gerwers (CDU), am Sonntag zum Landrat des Kreises Kleve gewählt, wird in der Sitzung des Kreistags am Donnerstag, 15. Dezember, Mario Paufler (Grüne) im Kreise der Kommunalpolitiker willkommen heißen. Dabei ist er dann gerade selbst im Amt angekommen, denn es ist für Gerwers, bisher Bürgermeister von Rees, die erste Sitzung als Landrat.