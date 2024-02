Polizei fahndet mit Bildern Mann soll in Gocher Tankstelle falschen 20 Euro-Schein abgegeben haben

Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der in der Shell-Tankstelle in Goch versucht haben soll, mit einem gefälschten 20 Euro-Schein zu bezahlen. Laut Polizei beabsichtigte der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann am 31. Januar 2024, seinen Einkauf in Höhe von zwölf Euro mit einem 20 Euro-Geldschein zu bezahlen. Die Kassiererin bemerkte, dass es sich nicht um eine echte Banknote handelte und überprüfte den Geldschein mittels Geldscheinprüfgerät. Auf Nachfrage gab der Tatverdächtige an, dass der Schein nass geworden sei.